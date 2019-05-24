Солнечное затмение для «зеленого» тарифа

Нашумевший закон об альтернативной генерации, вызвавший множество дискуссий в энергетическом сообществе, вступил в силу после публикации в официальных изданиях.

Таким образом, со следующего года украинцы, установившие в своих хозяйствах наземные солнечные батареи, по-прежнему будут использовать выработанную электроэнергию для собственного потребления, но уже не смогут продавать ее излишки в общую сеть по «зеленому» тарифу - 18 евроцентов за киловатт – самому высокому в Европе. Потому их капиталовложения в установку домашних станций на земле окажутся, по сути, бесполезными, и получаемая ими ранее выгода за продажу электроэнергии, выработанной из солнечных лучей, будет утрачена.

В то же время, на солнечные панели, установленные на крышах и фасадах зданий, подобные ограничения распространяться не будут.

Инициаторы закона об альтернативной генерации уверяют, что мера, ущемляющая собственников наземных панелей, была вынужденной.

Как пояснил УНИАН соавтор принятого закона, член комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады Лев Пидлисецкий, в производстве электроэнергии из непрогнозируемых источников, таких как солнце и ветер, крайне важно, чтобы места генерации и потребления энергии совпадали. Иначе такие домашние станции будут неэффективными с точки зрения затрат. Кроме того, установка подобных панелей приводит к ухудшению качества подаваемой электроэнергии в близлежащие дома.

«Когда электроэнергия производится с большими потерями в сетях и создает проблемы всем соседям, а государство это стимулирует – это неправильно. Поэтому было принято решение объединить места потребления и генерации энергии в месте и времени. Лучше принципа, чем капитальные сооружения и фасады, мы не нашли», - пояснил депутат.

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А потому на «зеленый» тариф смогут рассчитывать только те украинцы, которые установят солнечные панели на крыше дома, гаража, либо фасаде здания. Как следует из закона, главное, чтобы постройка считалась «капитальным сооружением».

Но отсюда возникает другой вопрос: что подразумевается под этим понятием? Ведь, закон не объясняет, что имеется в виду под «капитальным сооружением». А там, где есть неоднозначные трактовки и нормативные пробелы, возникает множество возможностей обойти закон.

«Я думаю, с новым законом люди будут ставить столько же (солнечных панелей, – УНИАН), сколько и раньше, просто необходимо будет дополнительное оформление документации на наземные конструкции, и все. Для того, чтобы поставить на земле, нужно будет доказать, что конструкции, на которой стоят панели, являются капитальным сооружением. Как это доказать, и сколько это будет стоить, - уже другой вопрос. Но в нашей стране можно оформить все, что угодно», - отмечает специалист в области солнечной энергетики Иван Перепелица.

Сколько нужно солнечных батарей?

Среднестатистической украинской семье, состоящей из трех человек, которая использует электроэнергию для освещения, нагрева воды, работы стандартной бытовой техники и электроприборов, для покрытия своих ежедневных потребностей достаточно будет установить солнечную панель мощностью пять киловатт за три с половиной тысячи долларов.

Учитывая солнечную активность в течение года, в период с марта по сентябрь такая панель будет вырабатывать в два раза больше электроэнергии, чем нужно в доме. Излишек можно продать в общую сеть по «зеленому» тарифу и окупить свои вложения менее, чем за четыре года.

Для установки панели такой мощности необходимо около тридцати квадратных метров поверхности крыши, что вполне реально для обычного дома. Потому установки наземных станций в таком случае можно избежать.

Очевидно, что чем больше установлено панелей, тем больше можно заработать – особенно, если наладить систему с ориентацией на летнее время, что позволит словить больше солнечных лучей в период активного солнца.

В последние годы самый прибыльный вариант, который пользуется наибольшим спросом среди украинцев, - это домашние проекты мощностью 30 киловатт. Доход от такого составляет около пяти тысяч долларов в год уже за вычетом подоходного налога. Но и вложить в его реализацию нужно космическую, по украинским меркам, сумму - 24 тысячи долларов.

В связи с принятием и вступлением в силу закона об альтернативной генерации, для того, чтобы получать все выгоды от установки панелей мощностью 30 киловатт, можно использовать только крышу, которой, в данном случае, необходимо 200 квадратных метров. Но возникает вопрос: а где же найти такие крыши, учитывая, то, что сторона активного солнца будет только одна?

Закон на это отвечает просто: зачем устанавливать так много панелей? Для покрытия своего энергопотребления, окупаемости вложений и небольшого заработка хватит и обычной крыши. Остальное уже относится к сфере бизнеса, а «зеленый» тариф – это государственная поддержка, а не рыночная.

Законодательный конфуз

Норма, ограничивающая наземные панели в получении «зеленого» тарифа, сразу взбудоражила общественность и вызвала массу дискуссий среди экспертов и парламентариев.

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Масла в огонь подлил нюанс, который «всплыл» совсем недавно. Как отмечают сами народные депутаты, в законе была выявлена несогласованность. Суть допущенной ошибки заключается в том, что «зеленый» тариф изначально предусмотрен для станций мощностью до 50 киловатт. Но для проектов до 30 киловатт эта норма в законе не уточняется, что дает основания для его неоднозначной трактовки.

По словам представителя президента Украине в Кабмине Андрея Геруса, это означает, что уже с июля «зеленые» тарифы не могут быть присвоены как для новых, так и для уже установленных наземных домашних станций. Дело в том, что регулятор индексирует «зеленые тарифы» к курсу евро и устанавливает для таких солнечных станций новые тарифы каждый квартал.

«Это не просто ретроспективное (задним числом) урезание тарифов для уже построенных наземных домашних СЭС. Это полное обнуление «зеленых» тарифов для таких СЭС», - отметил Герус.

Глава профильного комитета Верховной Рады Александр Домбровский, который и презентовал парламентариям правку об ограничениях для наземных панелей, признал выявленную ошибку и пообещал исправить ее в ближайшее время.

Если этого не произойдет, то с июля ни одна наземная домашняя станция не сможет продать электроэнергию в сеть по «зеленому» тарифу, что затмит ожидаемый положительный эффект от нового закона, целью которого, по сути, является снижение стоимости электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Влияние домашних станций на цену электроэнергии

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отмечает, что, если не ограничить строительство домашних солнечных станций, это приведет к росту тарифа на электроэнергию для населения в четыре раза. Но эксперты с такими оценками не согласны.

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Суммарная мощность домашних станций в нашей стране на сегодня составляет 190 мегаватт – всего 6% в общем объеме энергии, которая производится из возобновляемых источников. А потому этот показатель не может так значительно повлиять на цену электроэнергии. Для сравнения, мощность одной только Никопольской СЭС - крупнейшего энергохолдинга «ДТЭК» бизнесмена Рината Ахметова - составляет 200 мегаватт, а всего в пакете компании - один гигаватт «зеленой» генерации.

Кстати, нельзя обойти стороной законодательные изменения для крупных игроков рынка, забирающих львиную долю «зеленого» тарифа. Со следующего года государство будет покупать электроэнергию только у тех компаний, которые на аукционе через Prozorro предложат наименьшую цену за выработанное электричество.

По словам авторов закона, введение аукционов позволит уменьшить ценовую нагрузку на потребителей украинской электроэнергии из-за «зеленого» тарифа, который был установлен в период, когда государство стимулировало развитие альтернативной генерации самым простым способом – завышенной ценой. В последние же годы возобновляемая энергетика в Украине стремительно развивается, а «зеленый» тариф стал неподъемной ношей, которая может привести к обвалу энергетического рынка.

Ситуация, которая на сегодня сложилась в нашей стране, не уникальна. Когда развитие альтернативной энергетики достигало определенного уровня, многие европейские страны, в конечном итоге, отказывались от «зеленого» тарифа и вводили систему аукционов. По этому пути идет и Украина.

Принятие закона, на котором уже давно настаивало Европейское энергетическое сообщество, в целом, является позитивным сдвигом в сторону создания эффективного энергетического рынка, а главное - формирования рыночных цен на ресурсы. Однако, чтобы сохранить баланс интересов большой и маленькой генерации, парламентарии должны исправить ненамеренную ошибку, оставив «зеленый» тариф для тех домашних хозяйств, которые уже успели установить солнечные станции на земле.

Анна Бредихина