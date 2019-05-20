В Украине отменили "зеленый" тариф для наземных солнечных электростанций

Президент подписал закон о переходе с «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики.

Президент Украины Петро Порошенко подписал закон, предусматривающий переход от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года. Об этом сообщается на сайте парламента.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает переход от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года.

Как сообщается в пояснительной записке, необходимость принятия документа обусловлена высокой ценовой нагрузкой на оптовый рынок электроэнергии. Объём произведенной «зелёной» энергии в конце 2017 года составил 1,5%, в то время как ценовая нагрузка на оптовый рынок электроэнергии составила 7,5%, а к концу 2018 года уже 8,2%.

Законопроектом также предусмотрено снижение цены на «зелёный» тариф для солнечных электростанций (СЭС) в 2020 году на 25% с последующим уменьшением на 2,5% ежегодно в течение трех лет.

По ветровым электростанциям планируется уменьшение "зеленого тарифа" на 10% с последующим уменьшением на 1,5% ежегодно в течение трех лет.

Предложенный в документе механизм предусматривает участие в аукционах ветровых электростанций (ВЭС) мощностью более 20 МВт, а для других видов возобновляемых источников - более 10 МВт – с 1 января 2020 года.

С 2021-2022 годов СЭС мощностью более 5 МВт, ВЭС мощностью более 20 МВт, с 2023 года - СЭС мощностью больше 1МВт, ВЭС - более 3 МВт также должны будут продавать электроэнергию на аукционах.

Отличие от текущих условий «зелёного» тарифа, который действует до 2030 года, в том, что после аукциона поддержка субъектов хозяйствования гарантируется в течение 20 лет с даты введения в эксплуатацию.