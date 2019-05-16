Коболев рассказал, когда «Нафтогаз» может выйти на рынок внешних заимствований

По его словам, «Нафтогаз» рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю.

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Об этом заявил глава правления компании Андрей Коболев, выступая на организованной Concorde Capital инвестиционной конференции в Киеве.

«Возможно, мы будем рассматривать целесообразность такого выхода ближе к сентябрю», - сказал Коболев.

По его словам, это будет зависеть от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов, который должен состояться в конце мая – начале июня.

«В зависимости от объемов спроса и стоимости этого заимствования мы будем принимать наше решение», - добавил Коболев.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» в 2018 году получила 13,6 млрд грн чистой прибыли, что на 64% меньше показателя за 2017 год, говорится в финансовой отчетности компании, независимый аудит которой провела аудиторская компания Deloitte.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.