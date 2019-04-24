«Нафтогаз» за год снизил прибыль на 64% - заработал менее 14 миллиардов

В прошлом году «Нафтогаз» получил прибыль от продажи и поставки природного газа в размере 5,1 млрд грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2018 году получила 13,6 млрд грн чистой прибыли, что на 64% меньше показателя за 2017 год, говорится в финансовой отчетности компании, независимый аудит которой провела аудиторская компания Deloitte.

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Комментируя этот результат, в пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что сокращение размера чистой прибыли по сравнению с прошлым годом произошло вследствие того, что в финансовой отчетности компании за 2017 год были отображены позитивные результаты решений Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд грн. В отчетности за 2018 год, в свою очередь, был учтен признанный «Нафтогазом» НДС на компенсацию согласно решению арбитража по транзиту газа в размере 4,8 млрд грн. На сокращение прибыли «Нафтогаза» на 10,1 млрд грн повлияло также обеспечение по судебным искам. Большую часть этой суммы, а именно 9,6 млрд грн, составило обеспечение по судебному делу с АО «Укртрансгаз» по покрытию разбалансов в ГТС.

«При этом «Нафтогаз» получил прибыль от продажи и поставки природного газа в размере 5,1 млрд грн. В том числе получен убыток от реализации газа потребителям ПСО в размере 2,9 млрд грн и прибыль за счет реализации газа другим потребителям по нерегулируемым ценам – почти 8 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 2,2 раза - до 39,4 млрд грн.

В пресс-службе «Нафтогаза» отметили, что победа в арбитражных процессах против «Газпрома» стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году. Без позитивного эффекта арбитража в деле о транзите газа группа понесла бы чистый убыток в размере 7,4 млрд грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.