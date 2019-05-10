Польша начала завозить нефть из РФ морем из-за ситуации с "Дружбой"

В связи с закрытием нефтепровода "Дружба" польский концерн принял решение о покупке сырья из России по морскому пути.

Польский нефтеперерабатывающий концерн Lotus начал завозить нефть из России морским путем в связи с ситуацией с трубопроводом "Дружба".

Читайте такжеСловакия приостановила транспортировку некачественной российской нефти

Об этом сообщает Прайм.

"В связи с закрытием нефтепровода "Дружба" концерн принял решение о покупке сырья из России по морскому пути из порта в Приморске", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что "благодаря поставкам сырья морским путем, а также использованию запасов группа Lotus обеспечила запасы нефти еще на несколько недель".

В сообщении говорится, что в настоящее время представители концерна вместе с остальными НПЗ и PERN (оператор польской части нефтепровода "Дружба") "работают над решением проблемы загрязненной нефти как с технической стороны, так и коммерческой". Одновременно компания "вырабатывает адекватные решения в рамках действующих договоров и законов".

Как сообщал УНИАН, проблема с качеством российской нефти, поступающей в Беларусь по трубопроводу "Дружба", возникла во второй декаде апреля.

Российская "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы.