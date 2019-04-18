Гройсман - «Нафтогазу»: прекратите играть в "кошки-мышки" в вопросе цены на газ для населения

Премьер грозит увольнением главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал менеджмент Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» прекратить спекулировать темой цены на газ для населения и выполнить постановление Кабинета министров о снижении её с 1 мая.

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Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», добавив, что всерьез настроен уволить главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, если "Нафтогаз" не примет решение к 24 апреля.

«Реакция у «Нафтогаза» может быть только одна – выполнить постановление правительства и с 1 мая снизить цену на газ. Если они этого не сделают, значит, что они не честны по ценообразованию в стране. Я сказал, что на следующем заседании правительства подниму вопрос об увольнении руководителя «Нафтогаза». Я считаю, что им пора перестать крутить этой темой в таком циничном варианте», - сказал он.

«Если они этого не сделают, значит, они не хотят этого делать. А играть со мной в кошки-мышки – я считаю, что это, как минимум, несерьезно с их стороны и бесперспективно. Им никто не поможет. Если они введут в заблуждение украинских граждан, они будут за это покараны в соответствии с украинским законодательством», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства 17 апреля Гройсман пригрозил инициировать отставку главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной цены в 8,55 грн за кубический метр.

Свое эмоциональное выступление премьер пояснил предложением «Нафтогаза» к Кабинету министров относительно отмены Положения о возложении специальных обязательств, согласно которому цены на газ для населения с 1 мая 2019 года должны повыситься на 15%, или приведения цены топлива до уровня рыночной.