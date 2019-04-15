Запасы газа в ПХГ с начала сезона закачки увеличились почти на 1,1% - до 8,9 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с начала сезона закачки (5 апреля 2019 года) увеличились на 1,1%, или на 0,1 млрд куб. м, до 8,89 млрд куб. м.

Читайте такжеУкраина начала экспорт газа в Венгрию

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании «Укртрансгаз».

По состоянию на 13 апреля, запасы газа в ПХГ на 18% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (7,53 млрд куб. м). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 28%.

По данным компании, 13 апреля в хранилища было закачано 30,06 млн куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».