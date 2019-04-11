"Нафтогаз" подал на рассмотрение финплан на этот год - Коболев

Документ также предусматривает выплату "Нафтогазом" дивидендов в размере 90% от прибыли за 2018 год, то есть 12,3 миллиарда гривень.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала на рассмотрение правительства скорректированный финансовый план на 2019 год, согласно которому компания ожидает 16 миллиардов гривень чистой прибыли, но будет иметь острый дефицит ликвидности из-за ряда факторов, среди которых продолжение выполнения НАКом спецобязательств, а также снижение тарифов компании-оператора газотранспортной системы "Укртрансгаза".

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Об этом написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз" направил на рассмотрение правительства скорректированный финансовый план компании на 2019 год. Мы подготовили документ в полном соответствии с законом о госбюджете, как и требовало правительство, перезаключая со мной контракт в марте этого года", - написал он.

По его словам, документ предусматривает выплату "Нафтогазом" дивидендов в размере 90% от прибыли за 2018 год, то есть 12,3 миллиарда гривень, а также направление 2,7 миллиарда гривень на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей.

"С учетом этих факторов "Нафтогаз" ожидает получить по результатам 2019 чистую прибыль в размере 16 миллиардов гривень, но будет иметь острый дефицит ликвидности", - отметил глава компании.

При этом Коболев добавил, что дефицит средств у "Нафтогаза" будет обусловлен рядом факторов, среди которых продолжение выполнения возложенных на компанию спецобязательств, снижение тарифов "Укртрансгаза", небалансы, которые планируется компенсировать за счет заимствования средств как на украинском, так и на международном рынке.

"Важно понимать, что сейчас кредитный портфель "Нафтогаза" сокращен до исторического минимума за последние 6 лет, поэтому такие заимствования вполне допустимы", - пояснил он.

Кроме того, глава НАКа сообщил, что в скорректированном финплане "Нафтогаза" было учтено то, что компания будет продолжать выполнять спецобязательства и поставлять газ частным газсбытам и производителям тепла (ПСО), что ожидаемо увеличит долги этих контрагентов.

"Еще одним важным фактором, который нашел отражение в финплане, является необходимость накопления Украиной к новому отопительному сезону около 20 миллиардов кубометров газа в ПХГ", - добавил Коболев.

"Нафтогаз" ожидает рассмотрение предложенного финансового плана со стороны правительства в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, по данным на начало апреля, задолженность по расчетам за поставленный газ перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" со стороны предприятий теплокоммунэнерго, газсбытов, получающих голубое топливо на льготных условиях, составила 62,4 миллиарда гривень.

Механизм спецобязательтсв на рынке газа прописывает следующую цепочку обеспечения "голубым" топливом населения: "Укргазвыдобування" - "Нафтогаз Украины" - региональные частные облгаз-сбыты – население. Кроме того, этот механизм определяет порядок обеспечения газом теплокоммунэнерго для производства тепловой энергии и ценообразование на "голубое" топливо.

"Нафтогаз" в 2018 году уплатил в государственный бюджет 136,5 миллиарда гривень налогов и дивидендов, что на треть больше, чем в 2017 году.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.