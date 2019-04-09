В Украине хотят ограничить работу домашних солнечных электростанций – эксперт

При этом, по словам эксперта, домашние СЭС несут меньше вреда и больше пользы для энергосистемы страны, а также такие станции способствуют энергоэффективности.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает ограничить размещение домашних солнечных станций только крышами и фасадами домов, тогда как сейчас такие станции можно размещать и на земле.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт в сфере энергетики, глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус, опубликовав соответствующие письмо министра энергетики Игоря Насалика, адресованное премьер-министру Владимиру Гройсману.

"В письме, которое Минэнерго направило в Кабинет министров, говорится о том, чтобы запретить домашние СЭС устанавливать на земле, а можно было только на крышах или фасадах (до сих пор можно и на земле, и на крышах). В письме министр жалуется, что уже 7,5 тысячи домохозяйств поставили такие частные СЭС общей мощностью 160 МВт и это "переросло в высокорентабельный бизнес", и поэтому предлагает запретить строить такие частные домашние СЭС на земле", - написал Герус.

При этом эксперт отметил, что, на самом деле, как раз именно домашние частные СЭС несут меньше вреда и больше пользы для энергосистемы.

"Это мелкая рассредоточенная генерация приближена к потребителю - средний размер такой солнечной станции сейчас составляет 21 кВт. Расположены они от Львова до Северодонецка, от Чернигова до Одессы. Именно такие СЭС способствуют энергоэффективности, потому что в сеть можно продавать только избыток э/э (после собственного потребления), то есть прямой экономический стимул экономить", - написал эксперт.

Он также отметил, что в частные станции вкладывается средний класс, который может инвестировать 15-20 тысяч долларов в такие проекты.

"В то же время, лишь одна солнечная станция ДТЭК Ахметова на энергопрофицитном юге Украины имеет мощность 240 МВт, и это больше, чем 160 МВт в 7500 домохозяйств-маленьких СЭС по всей Украине", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, количество домохозяйств, установивших солнечные электростанции (СЭС), в Украине в 2018 году увеличилось в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом - до 4,5 тысячи.

По состоянию на конец 2018 года, домашние СЭС установили уже 7,5 тысячи семей. Инвестиции в такие станции составили 151 миллион евро, а общая мощность составляет 160 МВт.

Больше всего семей, установивших домашние СЭС, в Днепропетровской области – 882, Киевской – 838, Тернопольской – 664, Ивано-Франковской – 484, в Кировоградской – 469.

В 2015 году законом Украины №514-VIII был установлен "зеленый" тариф на закупку электроэнергии, производимой солнечными электроустановками частных домохозяйств мощностью до 30 кВт, который привязан к курсу евро.