Правительство приняло решение, которое разблокирует платежи «Укрэнерго» перед разработчиками ПО для балансирующего рынка

Кабинет министров Украины 20 марта внес изменения в постановление №70 от 27.01.2016 г, которое определяет порядок подготовки и реализации инвестиционных проектов, которые финансируются за средства международных финансовых организаций. Согласно с принятым решением, ГП «НЭК «Укрэнерго» становится ответственным исполнителем проекта по разработке программного обеспечения для функционирования рынка балансирующих услуг и рынка вспомогательных услуг, что позволит предприятию согласовывать оплату платежей перед разработчиками софта с Министерством финансов и исключить из цепочки согласования Министерство энергетики и угольной промышленности, которое заблокировало оплату соответствующих услуг.

Об этом 29 марта на заседании НКРЕКП, сообщил руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«20 марта правительство приняло изменения к Постановлению от 27.01.2016 года №70, которые позволяют возложить функции ответственного исполнителя (государственного органа или компании, которые определены Минфином ответственными за реализацию – ред.) с проекта, который поддерживает международная финансовая организация, непосредственно на предприятие — бенефициара (компании, которая получает кредитные средства – ред.). Мы ожидаем, что в ближайшее время платежи возобновятся по новой процедуре, разблокируются, и мы сможем проводить выбор средств по этому кредиту по новой процедуре», — отметил руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго»