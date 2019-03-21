Кабмин уволил члена набсовета "Нафтогаза"
Кабинет министров Украины принял распоряжение о досрочном прекращении полномочий независимого члена наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" Стивена Джона Хейсома.
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Об этом говорится в распоряжении правительства от 20 марта, которое опубликовано на сайте правительства.
"Прекратить досрочно полномочия независимого члена наблюдательного совета публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" Хейсома Стивена Джона", - сказано в документе.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года Кабмин утвердил новый состав набсовета "Нафтогаза".
Новыми членами стали: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсом (Канада), а также три украинца - Александр Гриценко ("Укрэксимбанк"), Сергей Попик (советник премьер-министра) и Владимир Демчишин.