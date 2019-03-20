Фамилия главы "Нафтогаза" не имеет значения – Гройсман

По словам премьера, его интересует выполнение компанией своих основных задач.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что для него фамилия главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" не имеет первостепенного значения, поскольку важным является выполнение менеджером его функциональных обязанностей.

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Об этом он сказал на заседании правительства в среду, после того, как фракция "Радикальной партии", требовавшая не продлевать контракт с Андреем Коболевым, разблокировала работу Кабмина.

Гройсман при этом подчеркнул, что наблюдательный совет "Нафтогаза" принял во внимание условия правительства для продления контракта с Коболевым на год.

"Они (набсовет – УНИАН) полностью пошли на решение, которое мы от них требовали. Для вас интересна фамилия, а для меня фамилия не интересна. Меня интересуют три технических задания. И кто будет достигать их – для меня не имеет значения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня планирует продлить контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым на год, о чем заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман. Через полчаса после начала заседания правительства лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко вместе с группой народных депутатов ворвался в зал, потребовав не принимать это решение.