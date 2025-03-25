Регистрация новых авто упала на 3,1% по сравнению с предыдущим годом.

В феврале продажи автомобилей в Европе сократились больше всего за пять месяцев. Неуверенность в экономике заставила потребителей воздержаться от крупных покупок.

Издание Bloomberg пишет, что по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, регистрация новых авто упала на 3,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 963 540 единиц. Испания была единственным крупным рынком в регионе, где наблюдался рост продаж, включая 61%-ый скачок регистраций электромобилей.

Общее падение было вызвано 24%-ным снижением покупок авто с бензиновыми двигателями и 28%-ным снижением покупок автомобилей с дизельными двигателями. Выросли продажи машин с аккумуляторными батареями и гибридов.

Видео дня

Европейским автопроизводителям предстоит еще один сложный год, поскольку затянувшийся спад в крупнейших экономиках региона негативно сказывается на потребительском доверии. В то же время угроза пошлин США и жесткая конкуренция со стороны китайских автопроизводителей усиливают давление.

В регионе выросли продажи электромобилей на 26% благодаря тому, что автопроизводители продвигают их в соответствии с ужесточившимися нормами выбросов. В Германии число регистраций новых авто на аккумуляторах выросло на 31%, в Италии - на 38%, а в Великобритании - на 42%.

Этот рост не распространился на компанию Tesla Inc., продажи новых авто которой в регионе упали на 40%, поскольку потребители негативно относятся к политике исполнительного директора компании Илона Маска и его поддержке правой партии "Альтернатива для Германии".

Volkswagen AG рассчитывает сохранить рентабельность в этом году, но подвержен планируемым пошлинам США в отношении Мексики и Канады, как и Stellantis NV. Mercedes-Benz Group AG и BMW AG ожидают сокращения прибыли из-за ценового давления в Китае и торговой напряженности.

Продажи Tesla падают из-за Маска

После того, как Илон Маск вошел в ближайшее окружение Дональда Трампа и начал активно вмешиваться еще и в европейскую политику, продажи автомобилей Tesla начали стремительно снижаться. В частности спрос на эти машины значительно сократился в Европе и в Австралии.

Кроме того, тарифные войны, которые Трампа развязав против своих торговых партнеров, привели к падению цены акций Tesla. Следствием стало то, что номинальная стоимость состояния Маска за последние три месяца упала на четверть.

Вас также могут заинтересовать новости: