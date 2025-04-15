Среди производителей наиболее популярными стали Toyota, Renault и Skoda.

В первом квартале 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысячи новых легковых авто. Если сравнивать с первым кварталом 2024 года, то падение продаж составило 16,5%, сообщает Институт исследований авторынка.

Большую часть новых легковых авто (97,3%) импортировали из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине, составила лишь 2,7%, или 389 единиц.

Среди новых легковых авто, которые зарегистрировали как изготовленные в Украине, лидером в первом квартале 2025 года стал Skoda Karoq. Этот автомобиль выпускают на "Еврокаре".

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Если говорить о производителях, то наиболее популярными были Toyota (20,8%), Renault (13,7%) и Skoda (11,7%). Также в десятку лидеров попали BMW, Volkswagen, BYD, Audi, Hyundai, Nissan и Mercedes-Benz.

Если же говорить о моделях, то лидерами рынка довольно предсказуемо оказались кроссоверы Renault Duster и Toyota RAV4.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Украине:

Renault Duster - 972 авто. Toyota RAV4 - 694 авто. Toyota Land Cruiser Prado - 401 авто. BYD Song Plus - 383 авто. Skoda Kodiaq - 367 авто. Hyundai Tucson - 351 авто. Skoda Octavia - 347 авто. Kia Sportage - 319 авто. Suzuki Vitara - 314 авто. Volkswagen Touareg - 301 авто.

Украинский авторынок - что интересного

Напомним, недавно были названы самые популярные в Украине гибриды. Среди новых автомобилей наиболее популярной моделью оказался кроссовер Toyota RAV4, тогда как лидером среди импортируемых подержанных гибридов стала Toyota Prius.

А еще ранее специалисты назвали наиболее популярные в Украине автомобили из КНР. Если говорить о новых авто, то наибольшим спросом среди украинцев пользовался BYD Song Plus. Самой популярной моделью среди подержанных легковушек из Китая оказался Zeekr 001.

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