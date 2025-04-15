Среди новых машин лидером украинского рынка гибридов выступает Toyota RAV4.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили более 2,1 тысячи гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 15% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.

Доля новых машин в этом количестве равнялась 61%. Наиболее популярной моделью среди них оказался компактный полноприводный автомобиль класса SUV (кроссовер) Toyota RAV4. Отметим, что кроссоверы также заняли второе и третье места.

Тройка самых популярных новых гибридов марта:

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Toyota RAV4 - 141 единица;

Audi Q8 - 87;

Suzuki Vitara - 75.

Тройка импортируемых подержанных авто с гибридными двигателями:

Toyota Prius - 63 единицы;

Ford Fusion US - 62;

Ford Escape - 49.

Новости авторынка - что интересного

Недавно УНИАН назвал самый популярный автомобиль на немецком рынке, который является крупнейшим в Европе. Безоговорочным лидером здесь остался Volkswagen Golf. Сразу за ним идут три другие модели популярного немецкого автопроизводителя - Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat. Также хорошие показатели продемонстрировали Seat, BMW и Skoda.

А еще ранее был назван самый популярный автомобиль в мире. Как сообщалось, рейтинг самых продаваемых машин в этом году возглавил Ford F-Series. На втором месте оказалась Toyota RAV4, на третьем - Toyota Corolla, а замыкает десятку лидеров Toyota Yaris.

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