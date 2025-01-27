По словам эксперта, эти кроссоверы долговечные и практичные.

Сегмент кроссоверов переполнен различными моделями, каждая из которых имеет свои особенности. Тем не менее не все эти автомобили выделяются высокими показателями надежности.

В издании GOBankingRates назвали 4 новых кроссовера, которые способны прослужить до самого выхода на пенсию.

4. Toyota RAV4 Hybrid

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Автомобильный эксперт и соучредитель Claimsline Эндрю Фрэнкс рассказал, что гибридная версия Toyota RAV4 всегда была эталоном долговечности и эффективности.

"RAV4 имеет хорошую репутацию среди моделей Toyota, а гибридная версия обеспечивает лучшую экономию топлива", - отметил он.

Также Фрэнкс заявил, что Toyota RAV4 имеет невысокую стоимость обслуживания. Помимо этого кроссовер может похвастаться наличием важных систем безопасности.

3. Subaru Outback

По мнению Фрэнкса, Subaru Outback также является очень надежным кроссовером. Он подчеркнул, что эта модель очень практична и достаточно комфортна.

"В 2025 модельный год были включены технологические усовершенствования, которые призваны повысить топливную экономность Subaru Outback", - заявил эксперт.

Фрэнкс добавил, что Subaru Outback предлагается с полным приводом уже в базовой комплектации. Поэтому кроссовер подходит для поездок по бездорожью.

2. Honda CR-V

Фрэнкс считает, что Honda CR-V - отличный вариант для тех, кто хочет купить современный кроссовер и ездить на нем даже после выхода на пенсию. Он отметил, что это очень надежная модель.

"Honda CR-V 2025 модельного года воплотит в себе некоторые из лучших аспектов современных автомобилей и, как ожидается, получит усовершенствованные системы безопасности", - рассказал эксперт.

1. Kia Sorento

Фрэнкс рекомендует как гибридную версию Kia Sorento, так и модификации с традиционным ДВС. Он подчеркнул, что кроссовер предлагается с расширенной гарантией и надежнее многих конкурентов.

"Гибридная версия действительно обеспечивает хорошее соотношение цены и качества, поскольку она была разработана для обеспечения комфорта и большого пространства, а также обеспечивает достаточное количество функций безопасности", - отметил эксперт.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее британские эксперты назвали 10 самых надежных семейных автомобилей с пробегом. В рейтинг вошли модели от европейских и азиатских автопроизводителей.

Кроме того, в Британии назвали автомобиль года. Им стал электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech.

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