Абсолютное большинство легковых авто китайского происхождения - это электромобили.

В прошлом месяце украинцы приобрели 900 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше, если сравнивать с февралем прошлого года. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Из всего количества 690 единиц составляют новые авто, тогда как 210 - подержанные. Абсолютное большинство (83%) легковых авто китайского происхождения - это электромобили.

Если говорить о новых авто, то наибольшей популярностью пользовались кроссоверы. На первой позиции довольно предсказуемо оказался BYD Song Plus.

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Отметим, что последний также является самым популярным в Украине электромобилем, если говорить о новых авто.

ТОП-5 самых популярных новых электромобилей февраля:

BYD Song Plus - 116 единиц;

Zeekr 7X - 65;

Volkswagen ID.4 - 55;

Zeekr 001 - 46;

Volkswagen ID. UNYX - 45.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в стране подержанных электрических авто:

Zeekr 001 - 32 единицы;

Zeekr 7X - 18;

Volkswagen ID.4 - 14; Volkswagen ID.4 - 14;

Tesla Model 3 - 13;

Honda M-NV - 10.

Новинки китайского автопрома

Недавно в Китае стартовали продажи электрического кроссовера Leapmotor B10. Автомобиль может похвастаться лидарным автопилотом на чипе Qualcomm Snapdragon 8650.

Цены на новый автомобиль для китайского рынка начинаются от 15 120 долларов. Только за первый час приема предварительных заказов Leapmotor B10 получил более 15 тыс заявок.

А в прошлом году китайцы вывели на рынок роскошный седан Hongqi Guoli за почти миллион долларов. Максимальная скорость автомобиля составляет 220 км/ч.

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