Только за первый час приема предварительных заказов получили более 15 тыс заявок.

В Китае стартовали продажи нового электрического кроссовера Leapmotor B10. Об этом сообщают в издании CarNewsChina.

Длина авто составляет 4515 мм, ширина - 1885, а высота - 1655 мм. Колесная база Leapmotor B10 составляет 2735 мм.

Автомобиль получил лидарный автопилот на чипе Qualcomm Snapdragon 8650. Leapmotor B10 имеет электромотор на 177 л.с. в базовой версии и на 214 л.с. в более мощной модификации, которая разгоняется до "сотни" за 6,8 секунды.

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Leapmotor B10 имеет литий-железо-фосфатную батарею (LFP) емкостью 56,2 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода 510 км. Вариант с аккумулятором на 67,1 кВт-ч предлагает до 600 км без подзарядки.

Салон автомобиля может похвастаться центральным экраном на 14,6 дюймов и приборной панелью на 8,8 дюймов. Также его оборудовали беспроводными зарядками, панорамной крышей и 12-ю динамиками.

Цены на новинку для рынка КНР начинаются от 15 120 долларов.

Как отмечают некоторые СМИ, автомобиль произвел "настоящий фурор" на рынке. Это не лишено оснований, ведь только за первый час приема предварительных заказов он получил более 15 тыс заявок.

Новинки из мира электромобилей

Напомним, ранее Toyota выпустила электрический кроссовер bZ3X, который стал самым дешевым на сегодня электромобилем популярного бренда. Стоимость базового варианта авто составляет 15 тысяч долларов.

Также недавно Volkswagen представил обновленный вариант электромобиля ID.3, получивший литий-железо-фосфатную батарею, которую поставляет китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL). Она имеет емкость 53,6 кВт-ч и обеспечивает запас хода чуть более 450 км.

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