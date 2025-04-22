Многие покупатели автомобилей при покупке получают машину с проблемной историей.

При покупке подержанного внедорожника класса люкс вам необходимо иметь полное понимание и знание различных отзывов и других проблем, которые преследовали доступные варианты на протяжении многих лет.

Как пише SlashGear, большинству обычных потребителей неизвестно, что даже премиальные бренды подвержены дефектам, связанным с безопасностью, производственным проблемам и другим серьезным поломкам.

"Чтобы помочь вам преодолеть эти трудности, вот несколько роскошных внедорожников, которых вам следует избегать при покупке подержанного автомобиля. Для каждой модели мы приводим подробное объяснение того, как они могут вызвать у вас сочетание неудобств и расходов", - сказано в статье.

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Audi Q7

Экперты утверждают, что эта машина является одним из автомобилей люксового бренда, которых следует избегать. Audi Q7 делает ставку на минимально измененную панель и устаревший форм-фактор в сочетании с турбированным двигателем V6, чтобы привлечь потребителей, и он довольно дорог для того, что он предлагает.

Q7 занял последнее место в обзоре надежности семиместных внедорожников What Car?. По данным журнала, то, что действительно делает этот автомобиль одним из худших люксовых внедорожников для покупки, - это "невероятно дорогая" стоимость ремонта. Наиболее распространенные жалобы владельцев были связаны с проблемами электрики. У некоторых также были претензии к двигателям. Владельцам приходилось ждать больше недели, чтобы получить свои автомобили с ремонта.

Land Rover Discovery

По мнению экспертов, еще один роскошный внедорожник, которого следует избегать, - это Land Rover Discovery, который не следует путать с Defender. Он является одним из худших для покупки подержанных автомобилей с точки зрения надежности и стоимости ремонта. По данным Consumer Reports, Land Rover заслужил дурную славу из-за "производства внедорожников, которые часто и дорого ломались". Данные, собранные сайтом, показали, что автомобили Land Rover имеют самые высокие расходы на техническое обслуживание и ремонт среди 28 брендов.

В обзоре надежности What Car? 2024 года Land Rover Discovery занял девятое место из 12 семиместных внедорожников по надежности. Отмечается, что одним из больших преимуществ Discovery являются его внедорожные возможности, которые являются одними из лучших в своем классе. Вариант Sport преследует несколько проблем, включая электрические неисправности, проблемы с контрольными лампами и ограничения информационно-развлекательной системы. Распространенные жалобы владельцев также касались доступности запчастей и длительных сроков выполнения ремонта. Для модельного ряда 2017 года и позже многие владельцы Discovery также сообщали о повторяющихся проблемах с двигателем и системами выбросов.

Tesla Model Y

Эксперты считают, что Tesla Model Y благодаря своей цене и проблемам заслужила место в этом списке. Она стоит около 50 000 долларов и доставила головную боль многим своим владельцам. Хотя основные недостатки Audi Q7 и Land Rover Discovery заключаются в частоте поломок и высоких затратах на ремонт, Model Y в первую очередь страдает от проблем, связанных с качеством сборки. What Car? получил многочисленные сообщения об электронных сбоях и неисправностях оборудования Tesla Model Y, особенно с ее датчиками и информационно-развлекательной системой.

Отмечается, что из 33 отзывов автомобилей несколько были связаны с компонентами, связанными с безопасностью, такими как ремни безопасности, рулевое управление и тормоза; многие из них были связаны с проблемами программного обеспечения. Другие проблемы, которые не требовали отзывов, но вызвали гнев владельцев, включают дребезжащие звуки в салоне и неправильно установленные элементы кузова и отделки.

Распространенными жалобами недовольных владельцев также были плохое качество сборки и обслуживания клиентов. Некоторые водители столкнулись с опасным состоянием, когда автомобиль неожиданно затормозил.

Советы при покупке атомобиля

Автомеханик назвал три самых надежных подержанных автомобиля на дорогах, среди которых лидируют Ford, Volvo и Toyota. Ведущий эксперт похвалил Ford Fiesta и Volvo V90 за высочайшую надежность для участников дорожного движения. Но главный приз достался японскому бренду Toyota, и эксперт выделил несколько моделей этого бренда, которые "продолжают работать".

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