Журналисты рассказали об условиях работы Бессарабского рынка в столице (фото, видео)

В Киеве массово заработали продовольственные рынки, которые до этого несколько недель в связи с карантинными ограничениями были закрыты.

Журналисты решили узнать, как работают столичные рынки, которым разрешили возобновить работу после вынужденного простоя во время карантина из-за эпидемии коронавируса в стране.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"В Киеве массово заработали продовольственные рынки, которые до этого несколько недель в связи с карантинными ограничениями были закрыты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бессарабский рынок в центре Киева работает уже вторые сутки, и журналисты решили узнать, что изменилось в его работе после ослабления карантина.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала: