Журналисты рассказали об условиях работы Бессарабского рынка в столице (фото, видео)
14:32, 08 мая 2020Агро
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В Киеве массово заработали продовольственные рынки, которые до этого несколько недель в связи с карантинными ограничениями были закрыты.
В Киеве после карантина возобновил работу Бессарабский рынок / фото УНИАН
Журналисты решили узнать, как работают столичные рынки, которым разрешили возобновить работу после вынужденного простоя во время карантина из-за эпидемии коронавируса в стране.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"В Киеве массово заработали продовольственные рынки, которые до этого несколько недель в связи с карантинными ограничениями были закрыты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бессарабский рынок в центре Киева работает уже вторые сутки, и журналисты решили узнать, что изменилось в его работе после ослабления карантина.
Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала:
Базары открыты: в каких условиях в столице работает Бессарабский рынок
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