Продовольственные рынки начали проверять на соблюдение карантинных правил: перечень требований (фото)

Согласно решению правительства, функционирование агропродовольственных рынков возможно исключительно при условии соблюдения требований противоэпидемических мероприятий, установленных главным государственным санитарным врачом.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала работу по контролю соблюдения агропродовольственными рынками противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В частности, Госпродпотребслужба на протяжении действия карантина обеспечит проведение ежедневных внеплановых проверок соблюдения агропродовольственными рынками требований противоэпидемических мероприятий, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.

Перечень требований противоэпидемических мероприятий по противодействию коронавирусной болезни COVID-19 при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках предусматривает: наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов; допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (респиратора); прохождение бесконтактного температурного скрининга; наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком; число посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 кв. м торговой площади; расстояние между местами продавцов - не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика); проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места, в конце каждого рабочего дня; отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории; обеспечение постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать; агропродовольственные рынки обязуются соблюдать требования по профилактическим мерам противодействия распространению COVID-19 и оперативному устранению нарушений.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Кабинет министров поддержал критерии, которые дают возможность продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.