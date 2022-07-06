По словам заместителя министра АПК, украинские аграрии в этом сезоне соберут около 50 млн тонн зерновых.

В Украине хватит пшеницы нового урожая для пищевых потребностей украинцев.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире информационного телемарафона.

"В этом году абсолютное большинство пшеницы будет продовольственного качества, то есть будет достаточно зерна, которое можно использовать для питания людей", - отметил Высоцкий.

По его словам, украинские аграрии в этом сезоне соберут около 50 млн тонн зерновых, этот показатель выше, чем среднестатистический за последние 5 лет.

"Минимум 30 млн тонн нового урожая нужно будет экспортировать. Поскольку последние месяцы была логистика ограничена, то фермеры столкнулись с тем, что их желание реализовать намного больше, чем есть возможность купить и вывезти", - подчеркнул заместитель министра.

Однако, как отметил Высоцкий, сейчас ситуация на рынке сбыта зерна улучшается - увеличиваются объемы экспорта альтернативными путями, решается вопрос деблокирования украинских портов, а также Украина закупает и обустраивает дополнительное оборудования для хранения нового урожая.

"Эти все меры должны помочь выравнивать ценовую ситуацию. И мы бы все-таки просили аграриев не продавать (урожай - УНИАН) сразу, пока есть определенные сложности и спекулятивный момент, а подождать, пока изменится ценовая ситуация на пользу фермеров", - призвал Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, за июнь Украина экспортировала 2,7 млн тонн продукции АПК альтернативными путями - это на 30% больше, чем в мае.

По словам министра АПК Николая Сольского, Украине нужно вывезти 18 млн тонн старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн урожая.

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