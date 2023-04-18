Последнее нарушение морских перевозок произошло одновременно с тем, что Польша, Венгрия и Словакия приостановили импорт украинского зерна.

Украина заявила, что поставки ее урожая через "зерновой коридор" приостановлены уже второй день.

В соответствии с соглашением, заключенным в прошлом году для обеспечения движения украинского зерна, совместный координационный центр в Стамбуле состоит из представителей Украины, России, Турции и Организации Объединенных Наций, которые проверяют суда, направляющиеся в три украинских порта и из них.

"В понедельник никаких проверок не проводилось, в чем Киев обвинил препятствование со стороны России, а во вторник министерство инфраструктуры Украины заявило, что деятельность по-прежнему приостановлена", - пишет Bloomberg.

Видео дня

При этом последнее нарушение морских перевозок произошло одновременно с тем, что Польша, Венгрия и Словакия приостановили импорт некоторых сельскохозяйственных грузов, что поставило под угрозу ключевой альтернативный маршрут на экспортные рынки.

"Автомобили стоят на границе с Европой, застряли, так как другая сторона их не принимает. Русские не выходят на инспекции в Стамбул, все лодки стоят на месте", — сказала в интервью операционный директор украинского производителя зерна "Агротрейд" Елена Ворона.

Инспекции судов также были ненадолго приостановлены на прошлой неделе, и Москва заявила, что может отказаться от этой инициативы, если к середине мая ее проблемы с собственным зерном и удобрениями не будут решены. Эта угроза подчеркивает неопределенность в отношении экспортной сделки, которая сыграла решающую роль в снижении мировых цен на продукты питания, которые значительно повысились после вторжения России в Украину.

"Россия по-прежнему отказывается следовать плану украинских портов и навязывает украинским портам свой собственный план, что неприемлемо", — пишет издание, ссылаясь на министерство инфраструктуры Украины.

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю. Документами предусмотрено вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Южный" и создание безопасных маршрутов.

Однако работа совместного координационного центра неоднократно подрывалась российской стороной.

17 апреля, российская сторона в очередной раз заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции.

По данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, российская сторона хочет контролировать количество загруженного флота и направления его работы, что является нарушением международных норм и положений "зерновой инициативы".

Блокировка "зернового коридора" происходит на фоне временного запрета Польши, Венгрии и Словакии импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов в связи с угрозой для внутренних рынков. Варшава в ответ на протесты местных фермеров, которые сталкиваются с проблемами в реализации продукции из-за украинского зерна, остановила импорт и транзит агропродукции из Украины.

Впоследствии Венгрия и Словакия запретили импорт украинского зерна и другой продукции, пообещав однако сохранить транзит.

В минагрополитики уже заявили, что запреты, введенные Польшей, Словакией и Венгрией, могут привести к уменьшению аграрного экспорта на 8-10%.