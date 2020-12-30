В частности, яблоки за год подешевели на 15%, бананы - на 20%, а стоимость лимонов и мандарин практически не изменилась.

К Новому году в Украине подешевели фрукты, а выбор стал шире. В частности, яблоки от украинских производителей продаются от 7 грн/кг, что в среднем на 10-15% дешевле, чем в конце 2019 года.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Стоимость бананов в Украине варьируется от 20 до 29 грн/кг в зависимости от импортеров.

"Годом ранее в эти же дни бананы продавали по 24-26 грн/кг. Сейчас конкуренция среди импортеров бананов обострилась. Поэтому бананы сейчас можно купить даже дешевле, чем в 2019 году - импортеры продают их в среднем на 20% дешевле", - говорится в сообщении.

К концу 2020 года существенно расширился и диапазон цен на лимоны, которые в настоящее время поступают в продажу по ценам от 28 грн/кг до 55 грн/кг.

Для сравнения, в эти же даты 2019 года цены на лимоны в Украине составляли 30-40 грн/кг. В целом, эксперты EastFruit отмечают, что существенного изменения цен на лимоны в этом году нет.

Что касается главных новогодних фруктов – мандарин, торговля в канун Нового года осуществляется без особых трудностей и оптовые цены на мандарины лишь несущественно превышают прошлогодние показатели.

"Широкий ценовой диапазон - от 26 до 40 грн/кг - объясняется различными качественными параметрами данных цитрусовых, сортовым разнообразием и страной производства. То есть особого роста затрат на мандарины у украинских потребителей не предвидится", - говорится в сообщении.

Новогодние цены

По данным Национального научного центра «Институт аграрной экономики», стоимость новогоднего стола-2021 для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению с прошлым годом на 5,3% и составит 1706,09 грн.

30 декабря 2020 года журналисты подсчитали, сколько будет стоить приготовить оливье дома, приобрести готовый набор продуктов в супермаркете и заказать салат в ресторане.

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Автор: Анна Нагорная