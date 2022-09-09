Предложение данной продукции на украинском рынке заметно снижается.

На данный момент украинские тепличные комбинаты предлагают томат по 30-40 грн/кг, что в среднем на 41% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

По словам представителей тепличных комбинатов, ухудшение погодных условий на большей части территории страны привело к замедлению созревания томата. Таким образом, предложение данной продукции заметно снижается, что на фоне активного спроса дает возможность производителям практически ежедневно повышать отпускные цены в данном сегменте.

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Как отмечают аналитики, на сегодняшний день отпускные цены на тепличный томат в Украине уже в среднем на 39% выше, чем в начале сентября 2021 года. При этом, игроки рынка не исключают дальнейшего роста цен в данном сегменте при условии сохранения текущих темпов сбыта данной продукции.

Как сообщал УНИАН, на украинском рынке из-за увеличения предложения дешевеет картофель.

На сегодняшний день в основных регионах производства цены на картофель варьируются в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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