Сейчас помидоры в среднем на 20% дороже, чем в прошлом году в конце лета.

На сегодняшний день комбинаты продают тепличный томат не дешевле 20-30 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы EastFruit.

"Рост отпускных цен в сегменте тепличного томата производители объясняют сокращением сбора данной продукции в тепличных комбинатах. При этом поддержку ценам оказывал стабильно высокий спрос", - говорится в сообщении.

Также подорожанию тепличных томатов способствовало ограниченное предложение грунтовой продукции. Поскольку основную долю томата открытого грунта сейчас представляет продукция невысокого качества, что повышает интерес покупателей к качественной продукции из теплиц.

Аналитики отмечают, что уже сегодня украинским тепличным комбинатам удается отгружать томат в среднем на 20% дороже, чем в конце лета в прошлом году. Кроме того, производители не исключают возможности дальнейшего роста цен в данном сегменте, поскольку темпы сбыта тепличного томата остаются достаточно активными.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук отметил, что после октября цены на овощи на украинском рынке вырастут на 10-15%.

Вас также могут заинтересовать новости: