По словам замминистра, цены будут снижаться с появлением нового урожая.

Сейчас в Украине наблюдается пик цен на овощи, поскольку кроме сезонного фактора, цену на агропродукцию сформировали энергетический кризис и оккупация.

Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает Министерство аграрной политики Украины.

По словам замминистра, цены будут снижаться с появлением нового урожая.

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"Украина проходит пик цен на овощи. Хотя к цене добавились еще два фактора: энергетический кризис, который создавала страна-агрессор помешал сохранению большой части урожая. Второй фактор - многие овощи, прежде всего, лук и морковь, выращивались в Херсонской и Запорожской областях. Из-за оккупации овощи не были доступны украинскому потребителю", - отметил Высоцкий.

Он также отметил, что в этом году аграрии планируют увеличить посевные площади под лук, морковь и другие овощи, поэтому ожидается больший урожай.

Война в Украине и ситуация с вочами

По состоянию на 28 февраля 2023 года в Украине взлетели цены на капусту. Повышать цену на качественную капусту украинским производителям позволяет сокращение предложения по необорудованным хранилищам.

В марте 2023 года цены на лук в Украине установили рекордный максимум.

По состоянию на март 2023 года в Украине наблюдается стремительное подорожание овощей, поскольку российские захватчики своими действиями пытаются подорвать продовольственную безопасность страны. Миллионы гектаров полей заминированы, враг прицельно бьет по сельхозпредприятиям.

Сейчас в Запорожской области большое количество тепличных предприятий находятся под оккупацией, в этот период уже оттуда поступали на полки магазинов отечественные овощи и сбивали цену.

Эксперты прогнозируют, что ситуация с овощами стабилизируется, когда будет урожай с открытого грунта, но некоторых позиций все равно будет не хватать. Это лук, морковь, капуста, свекла. А вот картофеля будет достаточно, потому что львиную долю засаживают в домохозяйствах.

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