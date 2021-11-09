В частности яйца подорожали на 32%.

В Украине в октябре в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2020 года, выросла стоимость многих продуктов. В частности "взлетели" цены на подсолнечное масло и сахар, они выросли на 57,4% и 48,3% соответственно.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

Также отмечается, что цены на яйца выросли на 32,4%, хлеб подорожал на 18,2%, мясо – на 12,7%, макароны – на 10%.

В то же время фрукты подешевели на 3,9%, а овощи стали дороже на 13,5%.

Читайте такжеВ Украине стремительно дорожает популярный овощ: тенденции неутешительныПовышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 18,8% произошло, в основном, из-за подорожания природного газа на 47,2%. Также выросла цена на электроэнергию - ее стоимость увеличилась на 26,5%.

Цены на транспорт выросли на 11,8% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 33,9%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 16,6%, железнодорожном – на 12,1%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2020 года, составляет 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре. Кроме этого в Украине выросли цены на крупы.

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Автор: Богдан Слуцкий