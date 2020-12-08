Украинские аграрии завершают уборку зерновых культур.

Украинские аграрии по состоянию на 7 декабря собрали 63,5 миллиона тонн зерна с площади 15,1 миллиона га (99% к прогнозу).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, кукурузы собрано 27,9 миллиона тонн с площади 5,2 миллиона га (96%), сои - почти 2,8 миллиона тонн с 1,3 миллиона га (99%).

Также практически завершена уборка подсолнечника - 13,1 миллиона тонн с площади 6,4 миллиона га, и сахарной свеклы - 9,1 миллиона тонн с площади 215,5 тысячи га.

Всего урожай основных культур, в том числе технических, собран на уровне 81,9 миллиона тонн с площади 24 миллиона га.

Кроме того, в Украине подходит к концу посевная кампания. По состоянию на 7 декабря украинские аграрии посеяли основных озимых культур на площади 8,06 миллиона га (98% к прогнозу).

В разрезе культур посеяно: озимой пшеницы - 6,1 миллиона га (100%), ячменя - 954,7 тысячи га (101%), ржи - 125,2 тысячи га (94%), рапса - 881,1 тысячи га (87%).

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 году на 3 миллиона тонн – до 65 миллионов тонн.

Прогноз урожая масличных культур остался на уровне 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная