За последние три месяца в Украине зарегистрировано 23 710 земельных сделок.

В Украине с 1 июля 2021 года, когда был запущен рынок земли, продали участков общей площадью в 58 520 га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

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П информации Минагрополитики, за последние три месяца в Украине зарегистрировано 23 710 земельных сделок.

Заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5 093 нотариуса.

Всего подано 5720 заявлений.

Рынок земли в Украине: что необходимо знать

1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.

2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.

За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.

16 июля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил новую стоимость гектара земли.

Автор: Елена Коваленко