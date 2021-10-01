Заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5 093 нотариуса / фото ua.depositphotos.com
В Украине с 1 июля 2021 года, когда был запущен рынок земли, продали участков общей площадью в 58 520 га.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.
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П информации Минагрополитики, за последние три месяца в Украине зарегистрировано 23 710 земельных сделок.
Заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5 093 нотариуса.
Всего подано 5720 заявлений.
Рынок земли в Украине: что необходимо знать
- 1 июля в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
- До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
- Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе – гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.
- Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Украине.
- 2 июля стоимость земли озвучили в Кабмине.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что массовой распродажи украинских земель после открытия рынка не наблюдается.
- За почти неделю работы рынка земли в Украине было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения – массовой распродажи земель не наблюдается.
- 16 июля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил новую стоимость гектара земли.