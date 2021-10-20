Украинские птицеводы получили дополнительные возможности для экспорта в Грузию, отметили в Госпродпотребслужбе.

Украина и Грузия согласовали ветеринарный сертификат на экспорт украинской курятины, субпродуктов и других продуктов птицеводства на грузинскую территорию.

О договоренности сообщила Госпродпотребслужба.

"Грузия является важным торговым партнером нашей страны. Сейчас дополнительные возможности для экспорта в эту страну получили украинские птицеводы. Уверена, что в дальнейшем двусторонние торговые отношения между странами будут только расти", – отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Читайте такжеУкраина будет экспортировать племенных коров в ЛивиюРанее, в июле этого года, украинская делегация посетила Грузию с целью продвижения экспорта украинской продукции, в частности, продукции животноводства.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что украинское государство и Иордания согласовали сертификат, который позволит бесперебойно экспортировать курятину, субпродукты и другие продукты птицеводства, даже если будет вспышка птичьего гриппа.

Украина больше всего экспортировала своей мясной продукции в страны Ближнего Востока, Европейского Союза и СНГ. Доля государств-членов Евросоюза в стоимостном измерении составила 20%.

Крупнейшим покупателем украинского мяса в прошлом году стала Саудовская Аравия – доля от всего экспорта составила 20,9%.

Автор: Анна Нагорная