Товары для патриотов: в Польше украинские огурцы выдавали за местные

Сеть магазинов Biedronka продавала в качестве польских тепличные огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов и итальянскую капусту из Франции.

Управление в сфере конкуренции и защиты прав потребителей Польши возбудило дело против группы, которой принадлежит сеть магазинов Biedronka, за введение в заблуждение клиентов относительно страны происхождения фруктов и овощей.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

"Biedronka - сеть с более чем 3 тысячами дисконтных магазинов в более тысячи населенных пунктов Польши. По количеству магазинов это крупнейшая коммерческая сеть розничной торговли в Польше", - говорится в сообщении.

В связи с жалобами потребителей, подтвержденными во время контроля Торговой инспекции, в магазинах сети Biedronka на табличках появились ложные сведения о стране происхождения фруктов и овощей.

Оказалось, что магазины Biedronka продавали как польские тепличные огурцы из Украины, морковь из Бельгии и Нидерландов и итальянскую капусту из Франции.

В связи с этим глава управления возбудил дело против Jeronimo Martins Polska, которой принадлежит сеть магазинов.

"Я обвинил Jeronimo Martins Polska в нарушении интересов потребителей путем введения их в заблуждение относительно страны происхождения фруктов и овощей. Для многих это ключевая информация, которая может определить покупку того или иного продукта", - заявил глава антимонопольного управления Томаш Хростный.

По его словам, потребители все чаще руководствуются экономическим патриотизмом в своем выборе и охотно выбирают отечественные товары. Недостоверная информация в магазинах Biedronka может исказить их решение о покупке.

За введение потребителей в заблуждение Jeronimo Martins Polska грозит штраф в размере до 10% от годового оборота.

Правительство Польши призвал поляков покупать польскую продукцию для поддержки местной экономики во время коронаровирусного кризиса.

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