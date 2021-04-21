Украинская делегация осуществила рабочий визит в ЮАР.

Украина заинтересована в наращивании экспорта сельскохозяйственной и промышленной продукции на рынок Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает пресс-служба министерства.

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Сообщается, что на прошлой неделе украинская делегация пребывала с рабочим визитом в ЮАР, где прошли переговоры с местными министерствами торговли, сельского хозяйства, а также бизнес-сообществом. Также в ЮАР была организована торговая миссия украинских предпринимателей.

«Украина заинтересована в дальнейшем развитии отношений с ЮАР в торговой и экономической сферах и увеличении объемов двусторонней торговли. Мы считаем перспективным для обеих стран наращивание экспорта украинской сельскохозяйственной и промышленной продукции на рынок ЮАР», – приводятся в сообщении слова Качки.

Он добавил, что Украина рассматривает ЮАР не только как перспективный рынок сбыта, но и как хаб, через который может быть расширено присутствие украинских товаров во всем регионе Южно-Африканского сообщества.

По данным Минэкономики, в 2020 году товарооборот между Украиной и ЮАР составил 116,3 млн долл.

Что этому предшествовало

По данным Гостаможслужбы, импорт товаров в Украину в 2020 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 10,3% и составил 54,2 млрд долл., экспорт украинских товаров уменьшился на 1,7% - до 49,2 млрд долл.

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Автор: Анна Нагорная