Новые нормы обяжут производителей мяса, меда и оливкого масла указывать на маркировке страну происхождения продукта.

В Украине вводятся европейские нормы маркировки продуктов питания – различных видов мяса, мясных субпродуктов, оливкового масла и меда.

Как сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, приказ об утверждении новых требований зарегистрирован в Министерстве юстиции 6 мая.

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«Приказ разработан на основе требований актов ЕС и является еще одним шагом на пути нашей евроинтеграции, а также создания общего рынка пищевых продуктов с Европейским Союзом. Потребители будут получать более подробную информацию о стране или о месте происхождения пищевых продуктов. Это также позволит уменьшить возможности для подделки и фальсификации пищевых продуктов», – отметил заместитель министра Сергей Глущенко.

В частности, производителям необходимо будет указывать страну или место происхождения в маркировке следующих продуктов: свежей и мороженой говядины, свинины, баранины, козлятины, птицы, субпродуктов говядины и птицы, а также меда, необработанного оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).

Новые правила будут применяться к маркировке этих пищевых продуктов, произведенных в Украине или ввезенных (пересылаемых) на ее таможенную территорию, на всех этапах их реализации.

Новые требования к маркировке продуктов вступят в силу через три года.

Маркировка молочных продуктов

Верховная Рада планирует ввести специальную маркировку для пищевых продуктов, имитирующих молоко и молочные продукты.

Соответствующий законопроект №3516 зарегистрирован в парламенте в мае 2020 года, но еще не был рассмотрен на пленарном заседании.

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Автор: Анна Нагорная