В 2021 году посевная площадь составляла около 29 млн га.

В Украине в этом году посевные площади уменьшатся на 7 млн га по сравнению с довоенным показателем.

Об этом во время брифинга сообщил директор департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Виштак.

"Мы четко понимаем, что меняется не только структура, но и посевная площадь. Если в 2021 году посевная площадь составила около 29 млн га, то прогноз на текущий год – около 22 млн га", – отметил он.

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Виштак добавил, что также уменьшатся объемы внесения удобрений и это повлияет на валовой сбор урожая.

"Для внутреннего потребления, конечно, по всем группам продовольствия мы будем обеспечены... Но ожидается изменение экспортного потенциала. В частности, будет посеяно значительно меньше кукурузы, тогда как это одна из основных зерновых культур, которая шла на экспорт", - отметил директор департамента.

Посевная во время войны

По подсчетам Минагрополитики, по состоянию на 22 ноября 2022 года в Украине пшеницей было засеяно 3,8 млн га, или 94% от прогноза; ячменем - 613 тыс. га, или 91%, рожью - 79,2 тыс. га, или 93%.

Между тем, несмотря на войну, Украина сохранила свое место в пятерке крупнейших аграрных экспортеров мира. Государство смогло с начала войны экспортировать более 40 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки.

По состоянию на 28 января 2023 года в Украине в результате полномасштабного вторжения российских захватчиков посевные площади уменьшились на 25%.

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