В министерстве подчеркнули, что, несмотря на достаточное производство необходимых пищевых продуктов в Украине, часть населения имеет к ним ограниченный доступ.

Украина разрабатывает стратегию национальной продовольственной безопасности с целью снижения уровня заболеваемости, обеспечения полноценного доступа к продовольствию, продовольственной независимости и устойчивого развития сельского хозяйства.

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Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Реализация стратегии позволит обеспечить продовольственную независимость, повысить качество жизни людей и стимулировать агропроизводство. Это, в свою очередь, позволит наращивать экспорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров, обеспечивая поступление валютных средств и рост ВВП", - приводятся слова министра Игоря Петрашко.

В Минэкономики подчеркнули, что в Украине производится достаточно продовольствия для обеспечения здорового питания. Однако часть населения имеет ограниченный доступ к необходимым пищевых продуктам из-за низкой покупательной способности. Это приводит к росту заболеваемости, снижению жизненной и деловой активности, экономическому ущербу.

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), если актуальные модели питания сохранятся до 2030 года, то уровень мировых ежегодных расходов в сфере здравоохранения, связанных со смертностью и неинфекционными заболеваниями, достигнет 1,3 трлн долларов. Расчеты ФАО показывают, что ежегодные потери ВВП в мире из-за этого уже составляют 5%.

Что этому предшествовало

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что пандемия коронавируса создает для Украины возможность утвердить статус мировой житницы для обеспечения продовольственной безопасности.

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Автор: Анна Нагорная