При этом по сравнению со вторым кварталом 2020 года, ВВП в третьем квартале вырос на 8,5%.

Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2020 года в годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2019 года, сократился на 3,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

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При этом по сравнению со вторым кварталом 2020 года, ВВП в третьем квартале вырос на 8,5%.

По оценке Минэкономики падение валового внутреннего продукта Украины по итогам девяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,5% после падения на 5,8% по итогам января-августа.

Предыдущие показатели

Внешнеторговый баланс Украины за январь-август 2020 года сведен с дефицитом в 2,399 миллиарда долларов, что в 2,5 раза меньше дефицита за аналогичный период 2019 года (5,915 миллиарда долларов).

Внешнеторговый баланс Украины за январь-сентябрь 2020 года сведен с профицитом в 530,8 млн долл., тогда как за аналогичный период 2019 года наблюдался дефицит в 4,199 млрд долл.

Согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год был сведен с дефицитом в 3,633 млрд долл., что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год. В том числе дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,723 млрд долл.

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Автор: Екатерина Жирий