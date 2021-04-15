С начала сезона Украина отправила на экспорт 14,4 млн тонн пшеницы.

Украина продолжает сокращать экспорт зерна в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) из-за низкого урожая 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” со ссылкой на эксперта Светлану Литвин.

Читайте такжеУкраина изменила объемы экспорта и импорта сахара

В частности, с начала сезона Украина отправила на экспорт 14,4 млн тонн пшеницы и 16,5 млн тонн кукурузы, что соответственно на 20% и 29% меньше аналогичного периода прошлого года.

"Такое сокращение связано с недополучением урожаев данных культур летом 2020 года. Однако, благодаря росту цен на пшеницу и кукурузу, падение экспортной выручки не такое стремительное. За указанный период экспортная выручка по пшенице сократилась 20%, а по кукурузе – на 7%", – цитирует пресс-служба эксперта.

Сообщается, что повышенный спрос на кукурузу на мировом рынке привел к нетипичной ценовой ситуации на украинском рынке зерновых. Традиционно цена на пшеницу превышала цену на кукурузу. На данный момент цена закупки в украинских портах на кукурузу на 8-10% превышает цену пшеницы.

Что этому предшествовало

Урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 млн тонн зерновых, что почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства повысило прогноз экспорта зерновых из Украины в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на 300 тыс. тонн – до 45,7 млн тонн

Экспорт пшеницы в текущем МГ прогнозируется на уровне 17,5 млн тонн, а кукурузы – 24 млн тонн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная