Зерновики и правительство согласовали предельные объемы экспорта пшеницы на уровне 25,3 млн тонн.

Украина планирует отгрузить на экспорт 25,3 млн тонн пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2021 - июнь 2022), что более чем наполовину больше, чем в прошлом сезоне.

Как сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия, правительство с участниками зернового рынка согласовали предельные объемы экспорта этой зерновой культуры.

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"Определены предельные объемы экспорта пшеницы на уровне 25,3 млн тонн", – говорится в сообщении.

В 2020/2021 маркетинговом году зерновики и правительство согласовали максимальный объем экспорта пшеницы на уровне 17,5 млн тонн, однако Украина экспортировала лишь 16,5 млн тонн.

Урожай зерновых:

В Украине в 2021 году установлены два рекорда по урожаю зерновых – аграрии собрали самые большие в истории объемы урожая пшеницы (32,9 млн тонн) и ячменя (10,1 млн тонн).

Министерство экономики прогнозирует общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

По состоянию на 20 сентября 2021 г объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2021/22 МГ составил 11,55 млн т, что на 1,1 млн т или 10% выше показателя минувшего года (10,5 млн т).

Автор: Анна Нагорная