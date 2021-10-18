Объемы экспорта пшеницы и ячменя в этом году увеличились по сравнению с прошлым сезоном.

Украина увеличивает объемы и темпы экспорта зерна на фоне рекордных урожаев пшеницы и ячменя в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

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С начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2021 - июнь 2022 года) и по состоянию на 18 октября в Украине отгрузили 16,5 млн тонн зерновых, что на 1,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 10,7 млн тонн (на 700 тыс. тонн больше), ячменя - более 4 млн тонн (на 720 тыс. тонн больше). Также отгружено 1,5 млн тонн кукурузы, уборка которой еще продолжается.

В целом в этом сезоне Украина планирует экспортировать 24,5 млн тонн пшеницы, 5,2 млн тонн ячменя и 30,8 млн тонн кукурузы. Вместе с другими культурами общий экспорт зерна в 2021-2022 МГ должен составлять 61,5 млн тонн.

Урожай зерновых:

В Украине в 2021 году установлены два рекорда по урожаю зерновых – аграрии собрали самые большие в истории объемы урожая пшеницы (32,9 млн тонн) и ячменя (10,1 млн тонн).

Министерство экономики прогнозирует общий урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года - 75 млн тонн.

По состоянию на 20 сентября 2021 г объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2021/22 МГ составил 11,55 млн т, что на 1,1 млн т или 10% выше показателя минувшего года (10,5 млн т).

Автор: Анна Нагорная