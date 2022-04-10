Важно разблокировать порты Одессы и Николаева.

Украина может остаться в перечне крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции, если в ближайшее время сможет разблокировать порты Одессы и Николаева.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Самый критический фактор - это блокирование портов Одессы и Николаева, потому что 90% экспорта сельхозпродукции до войны происходило через те порты. Другая инфраструктура ограниченная. Поэтому если в ближайшее время удастся разблокировать порты, то даже по итогам текущего года Украина сможет как минимум в Топ-10 экспортеров оставаться. Если будет экспорт только альтернативными путями, железнодорожными или авто, конечно, позиции могут быть слабее, поскольку физически вывезти аналогичный объем продукции другими путями быстро не удастся, эту инфраструктуру нужно развивать, а это займет некоторое время", - сказал он.

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