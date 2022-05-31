Глава МИД заявляет, что Россия играет в "голодные игры" с миром путем блокирования экспорта украинского продовольствия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина работает над осуществлением международной операции по защищенному экспорту украинского продовольствия с участием ООН и флота стран-партнеров.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"Россия играет в "голодные игры" с миром путем блокирования экспорта украинского продовольствия с одной стороны и попытки переложить вину на Украину с другой. Украина работает над международной операции под эгидой ООН с Военно-морскими силами партнеров для обеспечения защищенного торгового маршрута без рисков для безопасности", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 30 мая руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, направив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

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