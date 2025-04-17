Киев готов принять ограничения на чувствительные продукты, такие как сахар, птица и яйца, при условии сохранения более широкого доступа к рынку.

Украина стремится заключить новое прагматичное торговое соглашение с Европейским Cоюзом до истечения срока действия "торгового безвиза" в июне - и настаивает на том, чтобы к ней относились как к будущему члену ЕС, а не как к третьей стране, пишет Politico.

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил изданию, что Киев готов принять ограничения на чувствительные сельскохозяйственные продукты, такие как сахар, птица и яйца, при условии сохранения более широкого доступа к рынку.

"Торговый безвиз" с ЕС должен прекратить свое действие 5 июня. При этом чиновники в Киеве опасаются возврата к ограничительным довоенным торговым условиям, если не будет согласован переходной режим, отмечает издание.

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Тем не менее, Качка настаивает, что нет причин для паники. Брюссель может двигаться медленно, добавил он, но, по крайней мере, он не действует так, как президент США Дональд Трамп в своей торговой войне. Он отметил, что в СМИ и некоторых столицах "много шума" по этому вопросу, однако обе стороны прагматичны и конструктивны.

"Это не как в США, где Трамп просто что-то подписывает и бум — политика меняется", — сказал он.

Киев предлагает модель частичной либерализации, которая сохранит открытый доступ для подавляющего большинства экспортных товаров, одновременно повторно вводя квоты на несколько политически чувствительных сельскохозяйственных продуктов.

"Мы не просим ничего серьезного по сахару или птице", — сказал он. "Мы готовы к частичной либерализации этих продуктов — вопрос только в объемах".

Однако политическая чувствительность в нескольких странах ЕС замедляет прогресс — и повышает риск того, что торговые преференции прекратят свое действие без возможности отката, пишет Politico:

"То, что должно быть техническими переговорами по квотам, стало политически окрашенным, и Киев хочет избежать осечки в послании. Даже скромные изменения, предупредил Качка, могут отпугнуть экспортеров или быть подхваченными российской пропагандой".

Киев также настаивает на гибкости для защиты малых и средних экспортеров, особенно в таких нишевых секторах, как фрукты и овощи. "Некоторые из этих компаний экспортируют несколько тысяч тонн", — сказал Качка. "Они не отображаются в торговой статистике, но они сильно пострадают, если режим изменится в одночасье".

В качестве запасного варианта Киев все еще предлагает продлить торговый безвиз до конца года, чтобы не оставить без внимания мелких экспортеров. Но Качка подчеркнул, что такой вариант не является предпочтительным, а официальные представители ЕС ранее исключили возможность продления.

В более широком смысле Киев просит ЕС переосмыслить свои отношения с Украиной и настаивает на том, чтобы к ней относились как к будущему члену ЕС.

"Эти дискуссии должны быть частью Общей сельскохозяйственной политики, а не рассматриваться как переговоры с третьими странами", - сказал Качка.

Торговля Украины с ЕС

В начале апреля в ЕК сообщили, что завершают работу над предложением относительно будущих условий торговли между Украиной и ЕС и новое решение будет представлено Украине уже вскоре.

При этом европейская сторона не уточнила, вернутся ли условия торговли между Украиной и ЕС к довоенному уровню, или для Украины предусматриваются послабления по отдельным категориям товаров.

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