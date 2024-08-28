Цены на дыню рванули вверх: сколько стоят в Украине любимые бахчевые

Отмечается, что эти бахчевые в среднем на 20% дешевле, чем год назад.

Цены на дыни в Украине на этой неделе существенно выросли. Такая ситуация на рынке связана с сокращением предложения.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что жаркая засушливая погода плохо сказывается на качестве дыни.

На сегодняшний день дыни с поля фермеры готовы отгружают по 15-25 грн/кг ($0,36-0,61/кг), что в среднем на 44% дороже, чем в конце прошлой недели.

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При этом сезон дыни в Украине подходит к концу. По словам фермеров, спрос на бахчевые довольно высокий, что на фоне ограниченного предложения позволяет повышать отпускные цены.

Стоит отметить, что на данный момент дыни поступают в продажу в среднем на 20% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Сколько стоит дыня в супермаркетах Украины

В АТБ эти бахчевые можно купить по 33,95 грн/кг.

В Сильпо самые дешевые дыни продают по 34 гривни за килограмм.

В Auchan цены немного выше – 36,50 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Фермеры повысили отпускные цены на томаты. По состоянию на 23 августа производители были готовы отгружать тепличный томат не дешевле 35-50 грн/кг.

При этом цены на капусту в Украине наконец-то начали снижаться. Причиной ценового спада стало отсутствие спроса на овощ. Фермеры отдавали белокочанную капусту по 17-24 грн/кг.

Кроме того, в Украине ожидается существенное подорожание гречки, потому что в этом году сократили площади посевов, а также погода внесла свою лепту в урожайность культуры.

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