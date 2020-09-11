Страны договорились расширить взаимную торговлю агропродукцией и усилить сотрудничество в сферах санитарных и фитосанитарных мер, семеноводства и аграрного страхования.

Украина и Испания подписали меморандум о взаимопонимании и партнерстве в области сельского хозяйства, торговли и пищевой промышленности.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

О чем договорились Украина и Испания

Согласно сообщению, Украина и Испания договорились активизировать сотрудничество в таких сферах: санитарные и фитосанитарные меры, семеноводство, развитие системы аграрного страхования, восстановление сельскохозяйственных угодий, внедрение информационных технологий в земледелии, расширение двусторонней торговли агропродукцией.

"Испания как государство-член Европейского Союза является важным торгово-экономическим партнером Украины. Дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства, в частности, в аграрной сфере, будет способствовать заключение Меморандума о взаимопонимании. Этот документ открывает возможности для регулярного обмена опытом и лучшими практиками для развития сельскохозяйственной отрасли обеих стран", - цитируется заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

Меморандум вступает в силу со дня его подписания на трехлетний период с автоматическим продлением на 3 года.

Что этому предшествовало

Украина за первое полугодие 2020 года экспортировала агропродукции на 10,271 миллиарда долларов, что на 1,1% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Импорт агропродукции вырос на 12,3% - до 3,2 миллирда долларов.

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Автор: Анна Нагорная