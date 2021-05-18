Общий промышленный вылов рыбы с начала года составил более 3 тыс. тонн, из которых в морях выловлено более 1100 тонн.

За четыре месяца 2021 года Украина увеличила вылов рыбы и водных биоресурсов в Черном и Азовском морях почти в 1,5 раза.

Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства.

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"Так, в течение января-апреля украинские рыбаки выловили в морях более 1127 тонн рыбы и других водных биоресурсов. За тот же период в 2020 году этот показатель составил 773 тонны", – говорится в сообщении.

Общий промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов с начала года составил более 3 тыс. тонн.

В частности, в Черном море выловлено 300 тонн рыбы, в Азовском – 827 тонн, в р. Дунай – 325 тонн, в низовье Днестра с лиманом и Кучурганском водохранилище – 497 тонн, в Каховском водохранилище – 434 тонны, Кременчугском – 254 тонны.

"Больше всего в течение января-апреля выловлено таких водных биоресурсов: серебристый карась - 990 тонн, тюлька, верховодка - 589 тонн, сельдь черноморская - 349 тонн, лещ - 177 тонн, плотва - 113 тонн, калкан азовский - 112 тонн", – сообщили в Госрыбагентстве.

Вылов рыбы в Украине: как менялись показатели

С 1 апреля в Украине действует запрет на нерестовый вылов рыбы и раков.

Украина в январе-июле 2020 года сократила вылов рыбы до 10,43 тысячи тонн, что на 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (15,3 тысячи тонн).

Вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине в 2020 году составил 76,5 тыс. тонн, что на 17% меньше, чем годом ранее.

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Автор: Анна Нагорная