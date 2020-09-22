После открытия рынка земли нужно внести правки в закон и отменить первоочередное право арендатора на выкуп земли.

Об этом заявил правозащитник и основатель общественной организации "Правозащита плюс", кандидат от «Слуги народа» в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области Анатолий Гунько в интервью изданию «Гордон».

По его словам, как только поднялся вопрос об открытии рынка земли, моментально агрохолдинги перезаключили договоры аренды с людьми и продлили их на 25-40 лет, а арендную плату подняли минимально.

«Самое страшное, что, открывая рынок земли, законодатель не убрал первоочередное право арендатора на выкуп земли. Что это значит? Я у вас арендую пай. К вам приходит другой человек и предлагает выкупить землю по более выгодной вам цене, скажем, за $5 тыс. Но согласно действующему законодательству, вы должны прийти ко мне, арендатора и предложить выкупить участок за ту цену, что вам предложил покупатель. И я вам скажу: "Да нет, возьмите $ 2 тыс., Вам хватит". Без моего ведома вы не можете эту сделку заключить. А покупатель не купит у вас пай. Ему не выгодно. Ведь если он не ваш арендатор и купит пай, то он получит землю обремененную договором аренды. То есть простыми словами: договор аренды земли никуда не денется даже для нового собственника. Владелец земли потеряет выгодную сделку: ведь потенциальный покупатель сам хочет работать на земле, а не получать мизерную арендную плату, которой не хватит даже на обслуживание кредита, взятого на выкуп земли. Да и какой банк даст кредит на землю если она арендована третьим лицом? Если арендатор отказывается выкупить участок по цене, которую просит собственник, расторгнуть договор аренды нельзя. Я считаю, что эту норму нужно отменить: если не выкупил арендатор землю, одновременно с отказом от выкупа договор аренды должен быть расторгнут. Тогда у нас будет честный открытый рынок земли», - пояснил он.

Гунько заявил, что готов внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, которые сделают дольщиков защищенными от произвола арендатора, а арендатора - от шантажа дольщиков.

«Четкие честные правила игры на этом рынке приведут к тому, что обе стороны будут защищены в своих интересах. Аграрные миллиардеры, которые пытаются выстроить закон под себя, меня не пугают, я твердо знаю, как предотвратить их махинации. Моя задача - защитить основу села, Малый и средний бизнес и простого человека - пайщика», - подчеркнул он.

Вопросами реализации прав собственников земельных паев Анатолий Гунько занимается с 2015 года.

«Все началось с того, что после смерти брата ко мне перешли три пая, принадлежавшие ему. Я начал оформлять наследство и только тогда понял, как люди на самом деле реализовывают свое право собственности. У меня появилось много идей в виде законопроектов», - отметил он.

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Автор: УНИАН