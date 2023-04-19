Другие вопросы транзита и импорта украинской агропродукции стороны договорились обсудить во время встречи в Бухаресте в пятницу.

Румыния не ставит под сомнение транзит украинской агропродукции в свои порты. Об этом стало известно по результатам онлайн встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с министром сельского хозяйства и сельского развития Румынии Петре Деа.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы экспорта и транзита украинской аграрной продукции в/через Румынию.

По словам Сольского, Румыния не ставит под сомнение транзит украинской сельскохозяйственной продукции в румынские порты.

Видео дня

Другие вопросы транзита и импорта украинской агропродукции стороны договорились обсудить во время встречи в Бухаресте в пятницу, 21 апреля.

Проблемы с экспортом украинского зерна в Европу

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

Этому решению предшествовали многодневные протесты фермерских ассоциаций, которые возмущались снижением цен на рынке и невозможностью реализовать собственную продукцию из-за большого наплыва украинского зерна. Эти протесты даже привели к увольнению министра агрополитики Польши Генрика Ковальчика, а также блокированию железнодорожных путей на украинско-польской границе.

16 апреля в Польше заявили, что запрет будет касаться также транзита украинского зерна в третьи страны.

Одновременно о запрете импорта украинского зерна сообщили в правительстве Венгрии, однако пообещали сохранить транзит украинской агропромышленной продукции через свою территорию.

В Европейской комиссии, реагируя на такие заявления Польши и Венгрии, отметили, что торговая политика является исключительной компетенцией Европейского Союза, и поэтому такие односторонние действия неприемлемы.

17 апреля стало известно, что Словакия также решила приостановить импорт зерна и других отдельных товаров из Украины.

18 апреля первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что украинский аграрный экспорт может сократиться примерно на 8-10% вследствие приостановки импорта нашей агропродукции Польшей, Словакией и Венгрией.

В этот же день стало известно, что транзит украинских товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь на 21 апреля.