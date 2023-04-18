В то же время социал-демократы считают, что Румыния не должна ограничивать транзит агропродукции.

Социал-демократическая партия (PSD) Румынии объявила, что будет просить правительство Николае Чуке остановить импорт зерна и продуктов питания из Украины, как ранее это сделали Венгрия, Польша и Словакия.

В то же время социал-демократы считают, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину, способствуя транзиту украинской продукции в другие страны, говорится в сообщении политсилы.

"PSD потребует от правящей коалиции принятия политического решения, которое обязывает правительство Румынии срочно издать нормативный акт для временного приостановления импорта агропродовольственной продукции из Украины, как это произошло в других государствах, имеющих границу с этой страной. ... В то же время PSD считает, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину, способствуя транзиту агропродовольственной продукции из этой страны в другие страны Европейского Союза или на торговые пути из Черного моря", – говорится в заявлении PSD.

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В PSD отмечают, что меры поддержки Украины не должны затрагивать интересы фермеров соседних государств. Они отмечают, что компенсации, полученные от Европейской комиссии, не могут покрыть общую стоимость нанесенных румынским аграриям убытков.

Министр сельского хозяйства страны Питер Даэ в комментарии Digi24 отметил, что Еврокомиссия уже критикует Венгрию и Польшу за односторонние решения о прекращении импорта из Украины. По его убеждению, Румыния должна искать такие правовые решения, которые не будут причинять юридического вреда стране.

Запрет экспорта украинской агропродукции - что надо знать

Польша в ответ на протесты местных фермеров, которые сталкиваются с проблемами в реализации собственной продукции из-за наплыва украинского зерна, остановила импорт и транзит агропродукции из Украины. Впоследствии Венгрия запретила экспорт украинского зерна и другой продукции продукции, пообещав однако сохранить транзит.

В Европейской комиссии назвали такие односторонние действия неприемлемыми. Несмотря на это, 17 апреля Словакия также временно прекратила импорт агропродукции из Украины. О планах по введению запрета сообщали также власти Болгарии.

В украинском Минагрополитики заявили, что запреты, введенные Польшей, Словакией и Венгрией, могут привести к сокращению аграрного экспорта на 8-10%.

На фоне проблем с экспортом украинского зерна Еврокомиссия заявила, что стремится сформировать четкое представление о ситуации и ведет переговоры со всеми сторонами. Впоследствии стало известно, что ЕК намерена увеличить поддержку фермеров 5 стран с 75 млн евро до 100 млн евро.

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