Соответствующее постановление будет действовать на период военного положения и в течение 90 дней с даты его прекращения или отмены.

Кабинет министров Украины упростил требования к импорту и перемещению сельскохозяйственной продукции растительного происхождения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Для упрощения фитосанитарных мер при импорте сельскохозяйственной продукции растительного происхождения и создания бесперебойного снабжения такой продукции на период военного положения, правительство упростило требования к импорту и перемещения сельскохозяйственной продукции растительного происхождения, в том числе семян, в условиях военного положения", - отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Сообщается, что правительство приняло постановление "Некоторые вопросы осуществления фитосанитарных мер и процедур в условиях военного положения", которое будет действовать на период военного положения и в течение 90 дней с даты его прекращения или отмены.

Согласно документу, отныне субъект хозяйствования по его выбору имеет право обращаться и получать документы, административные услуги и фитосанитарные процедуры в любом территориальном органе Держпродспоживслужби, а также проводить фитосанитарные экспертизы (анализы) в любой фитосанитарной лаборатории Держпродспоживслужби.

Также упрощается фитосанитарный контроль импорта товаров, относящихся к группам 07 - 12 согласно УКТ ВЭД, путем проведения исключительно инспектирования без отбора образцов и фитосанитарной экспертизы (анализов). Полноценный фитосанитарный контроль осуществляется, если фитосанитарные сертификаты отсутствуют или недействительны; груз не соответствует информации, указанной в фитосанитарном сертификате; во время инспектирования выявлено заражения (его признаки) или повреждения вредителями.

Вместе с тем, отменяются требования проведения фитосанитарного контроля сопроводительного деревянного упаковочного материала (паллеты, поддоны, коробки упаковочные, ящики и тому подобное), в котором импортируются товары, не относящиеся к продукции растительного происхождения.

Отменяются обязательности перемещения по территории Украины импортируемых объектов регулирования, в том числе семян, в сопровождении карантинного сертификата.

Карантинный сертификат выдается исключительно по требованию лица.

"Как альтернатива с целью контроля предлагается ведение лицами учета объектов регулирования и предоставления информации по запросу Госпродпотребслужбы (на чаще одного раза в месяц)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятые изменения будут способствовать упрощению импорта сельскохозяйственной продукции растительного происхождения и дерегуляции перемещения семян по территории Украины, что окажет положительное влияние на обеспечение продовольственной безопасности государства.

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